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  • 19.02, 06:18
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за прием беженцев. Испания, беженцы, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Барселоне десятки тысяч человек выступили за прием беженцев

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В Барселоне десятки тысяч человек выступили за прием беженцев

В Барселоне десятки тысяч человек выступили за прием беженцев

В Барселоне десятки тысяч человек выступили за прием беженцев
  • Фото: @ARA_fotografia /twitter.com

    • В Барселоне прошла, пожалуй, самая многочисленная в Европе акция в поддержку приема беженцев. По разным оценкам, на улицы испанского города вышли от 150 до 300 тысяч человек.

    Инициатором марша выступило общественное движение «Casa nostra, casa vostra» (Наш дом, ваш дом). Участники шествия прошли по набережной Средиземного моря, в котором за последние годы погибли тысячи человек, пытавшихся добраться до Европы.

    Митинг проходил под лозунгом «Хотим принимать» (Volem Acollir). Участники держали в руках плакаты и растяжки синего цвета — цвета моря.




    Организаторы считают, что их примеру должны последовать в других европейских городах. На демонстрации выступили каталонские политики, а также два беженца: один бежал в Испанию от войны на Балканах, второй — от войны в Сирии.

    Участники митинга уверены, что правительство Каталонии должно принять как минимум 4,5 тысячи беженцев, а также напомнили об обещаниях властей Испании принять 17 тысяч беженцев. Всего Испания до сих пор приняла 1100 беженцев, передает РИА Новости.

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