В Барселоне десятки тысяч человек выступили за прием беженцев

В Барселоне прошла, пожалуй, самая многочисленная в Европе акция в поддержку приема беженцев. По разным оценкам, на улицы испанского города вышли от 150 до 300 тысяч человек.
Инициатором марша выступило общественное движение «Casa nostra, casa vostra» (Наш дом, ваш дом). Участники шествия прошли по набережной Средиземного моря, в котором за последние годы погибли тысячи человек, пытавшихся добраться до Европы.
Митинг проходил под лозунгом «Хотим принимать» (Volem Acollir). Участники держали в руках плакаты и растяжки синего цвета — цвета моря.
Организаторы считают, что их примеру должны последовать в других европейских городах. На демонстрации выступили каталонские политики, а также два беженца: один бежал в Испанию от войны на Балканах, второй — от войны в Сирии.
Участники митинга уверены, что правительство Каталонии должно принять как минимум 4,5 тысячи беженцев, а также напомнили об обещаниях властей Испании принять 17 тысяч беженцев. Всего Испания до сих пор приняла 1100 беженцев, передает РИА Новости.
Митинг проходил под лозунгом «Хотим принимать» (Volem Acollir). Участники держали в руках плакаты и растяжки синего цвета — цвета моря.
160,000 on the streets of Barcelona in support of welcoming refugees. #NoBanNoWall #AnotherWorldIsPossible pic.twitter.com/X4Z9ecrUiG— John Nichols (@NicholsUprising) 18 февраля 2017 г.
Proud of my city #Barcelona #Catalonia 😊#refugees : My home is your home 🙅#volemacollir— Peronella (@peronelladarago) 18 февраля 2017 г.
At least 150.000 people demonstrating now! pic.twitter.com/hEeevi31G7
Организаторы считают, что их примеру должны последовать в других европейских городах. На демонстрации выступили каталонские политики, а также два беженца: один бежал в Испанию от войны на Балканах, второй — от войны в Сирии.
Участники митинга уверены, что правительство Каталонии должно принять как минимум 4,5 тысячи беженцев, а также напомнили об обещаниях властей Испании принять 17 тысяч беженцев. Всего Испания до сих пор приняла 1100 беженцев, передает РИА Новости.
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