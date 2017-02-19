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  • 19.02, 01:30

Россиянку вызвали в полицию Дубая из-за головокружительной фотосессии

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Россиянку вызвали в полицию Дубая <nobr>из-за</nobr> головокружительной фотосессии

Россиянку вызвали в полицию Дубая из-за головокружительной фотосессии

Россиянку вызвали в полицию Дубая <nobr>из-за</nobr> головокружительной фотосессии
  • Фото: @viki_odintcova /instagram.com

    • Полиция ОАЭ попросила российскую звезду Instagram Викторию Одинцову подписать обещание не рисковать жизнью после ее фотосессии на крыше небоскреба.

    Халил Ибрагим аль-Мансури, генерал-майор полиции ОАЭ: «То, что сделала российская женщина, представляет опасность для жизни».

    По его словам, Викторию вызвали в полицию с том, чтобы она дала обещание «не повторять каких-либо действий, которые приведут к риску ее жизни в Дубае», передает РИА Новости.

    Поводом для вызова девушки в участок стала фотосессия Одинцовой на крыше дубайского небоскреба — во время съемки модель повисла на высоте, держась только за руку спутника. Видео россиянки в Instagram набрало более 500 тысяч просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря: одни впечатлились поступком Виктории, другие назвали ее «кандидатом на премию Дарвина».

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