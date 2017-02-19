Россиянку вызвали в полицию Дубая из-за головокружительной фотосессии

Полиция ОАЭ попросила российскую звезду Instagram Викторию Одинцову подписать обещание не рисковать жизнью после ее фотосессии на крыше небоскреба.
Халил Ибрагим аль-Мансури, генерал-майор полиции ОАЭ: «То, что сделала российская женщина, представляет опасность для жизни».
По его словам, Викторию вызвали в полицию с том, чтобы она дала обещание «не повторять каких-либо действий, которые приведут к риску ее жизни в Дубае», передает РИА Новости.
повисла на высоте, держась только за руку спутника. Видео россиянки в Instagram набрало более 500 тысяч просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря: одни впечатлились поступком Виктории, другие назвали ее «кандидатом на премию Дарвина».
По его словам, Викторию вызвали в полицию с том, чтобы она дала обещание «не повторять каких-либо действий, которые приведут к риску ее жизни в Дубае», передает РИА Новости.
повисла на высоте, держась только за руку спутника. Видео россиянки в Instagram набрало более 500 тысяч просмотров. Комментаторы разделились на два лагеря: одни впечатлились поступком Виктории, другие назвали ее «кандидатом на премию Дарвина».
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