В Наро-Фоминске из горящей высотки эвакуировали сто человек

Площадь пожара в жилом доме в
Наро-Фоминске увеличилась до 400 квадратных метров.
Из 14-этажного здания эвакуированы 100 человек, из них 30 спасены с верхних этажей, где бушует пожар. Людей временно разместят в ДК «Звезда» и гостинице Нара, передает РИА Новости.
В МЧС уточнили, что жилой является только часть дома, в другой части расположены магазины и налоговая инспекция.
ТАСС, пожар начался на верхних этажах дома, где расположен деревянный пентхаус. Пламя перекинулось на крышу. Сам дом кирпичный с железобетонными перекрытиями.
На помощь подмосковным пожарным прибыли коллеги из Москвы. Информация о пострадавших не поступала.
В МЧС уточнили, что жилой является только часть дома, в другой части расположены магазины и налоговая инспекция.
ТАСС, пожар начался на верхних этажах дома, где расположен деревянный пентхаус. Пламя перекинулось на крышу. Сам дом кирпичный с железобетонными перекрытиями.
На помощь подмосковным пожарным прибыли коллеги из Москвы. Информация о пострадавших не поступала.
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