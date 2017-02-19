Формат А4
Формат А4 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 01:30
В Наро-Фоминске из горящей высотки эвакуировали сто человек. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Наро-Фоминске из горящей высотки эвакуировали сто человек

комментировать
В <nobr>Наро-Фоминске</nobr> из горящей высотки эвакуировали сто человек

В Наро-Фоминске из горящей высотки эвакуировали сто человек

В <nobr>Наро-Фоминске</nobr> из горящей высотки эвакуировали сто человек
  • Фото: publicnarofominsk /vk.com

    • Площадь пожара в жилом доме в Наро-Фоминске увеличилась до 400 квадратных метров.

    Из 14-этажного здания эвакуированы 100 человек, из них 30 спасены с верхних этажей, где бушует пожар. Людей временно разместят в ДК «Звезда» и гостинице Нара, передает РИА Новости.

    В МЧС уточнили, что жилой является только часть дома, в другой части расположены магазины и налоговая инспекция.

    Как сообщает ТАСС, пожар начался на верхних этажах дома, где расположен деревянный пентхаус. Пламя перекинулось на крышу. Сам дом кирпичный с железобетонными перекрытиями.

    На помощь подмосковным пожарным прибыли коллеги из Москвы. Информация о пострадавших не поступала.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru