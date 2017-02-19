Пенс и Порошенко обсудили в Мюнхене Донбасс

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Пётр Порошенко провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Собеседники обсудили возможные пути поддержки Вашингтоном переговоров по преодолению конфликта в Донбассе. Пенс высказал обеспокоенность «недавним всплеском насилия» на востоке Украины.
Вице-президент США и президент Украины выступили за обеспечение «немедленного всеобъемлющего перемирия» в Донбассе. Также Пенс подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ее право на самоопределение, передает ТАСС.
По мнению Пенса, Киев добился прогресса в реализации реформ. Собеседники заявили о важности продолжения преобразований, «чтобы трансформировать Украину в безопасную и процветающую европейскую страну для всех ее граждан».
Вице-президент США и президент Украины выступили за обеспечение «немедленного всеобъемлющего перемирия» в Донбассе. Также Пенс подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ее право на самоопределение, передает ТАСС.
По мнению Пенса, Киев добился прогресса в реализации реформ. Собеседники заявили о важности продолжения преобразований, «чтобы трансформировать Украину в безопасную и процветающую европейскую страну для всех ее граждан».
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