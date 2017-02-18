Организаторы ЧМ по биатлону накажут виновников инцидента с гимном РФ

Организаторы чемпионата мира по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России.
Франц Бергер, глава оргкомитета ЧМ-2017 по биатлону: «Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала. За это они понесут достаточно строгое наказание — будут оштрафованы».
Об этом Бергер сообщил ТАСС.
В субботу российская эстафетная четверка в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото. На церемонии награждения после того, как спортсмены получили медали, зазвучала старая версия гимна — «Патриотическая песня» Глинки.
Российским биатлонистам пришлось петь гимн а капелла, его подхватили и российские болельщики на трибунах. Организаторы извинились за ошибку и вскоре включили правильную версию гимна.
Об этом Бергер сообщил ТАСС.
В субботу российская эстафетная четверка в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото. На церемонии награждения после того, как спортсмены получили медали, зазвучала старая версия гимна — «Патриотическая песня» Глинки.
Российским биатлонистам пришлось петь гимн а капелла, его подхватили и российские болельщики на трибунах. Организаторы извинились за ошибку и вскоре включили правильную версию гимна.
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