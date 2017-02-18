Формат А4
Формат А4 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.02, 01:31

Организаторы ЧМ по биатлону накажут виновников инцидента с гимном РФ

3 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Leonhard Foeger
Организаторы ЧМ по биатлону накажут виновников инцидента с гимном РФ

Организаторы ЧМ по биатлону накажут виновников инцидента с гимном РФ

Организаторы ЧМ по биатлону накажут виновников инцидента с гимном РФ
  • Фото Reuters © 2017, Leonhard Foeger

    • Организаторы чемпионата мира по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России.

    Франц Бергер, глава оргкомитета ЧМ-2017 по биатлону: «Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала. За это они понесут достаточно строгое наказание — будут оштрафованы».

    Об этом Бергер сообщил ТАСС.

    В субботу российская эстафетная четверка в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото. На церемонии награждения после того, как спортсмены получили медали, зазвучала старая версия гимна — «Патриотическая песня» Глинки.

    Российским биатлонистам пришлось петь гимн а капелла, его подхватили и российские болельщики на трибунах. Организаторы извинились за ошибку и вскоре включили правильную версию гимна.

    Новости по теме

    Биатлонный сезон — 2016/2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru