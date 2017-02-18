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  • 19.02, 01:30

На Берлинском кинофестивале раздали «медведей»

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На Берлинском кинофестивале раздали «медведей»

На Берлинском кинофестивале раздали «медведей»

На Берлинском кинофестивале раздали «медведей»
  • Фото Associated Press © 2017, Markus Schreiber

    • Стали известны победители Берлинале. Главный приз — «Золотого медведя» — получил фильм венгра Ильдико Эньеди «О теле и душе».

    Гран-при жюри получил режиссер Ален Гоми с лентой «Фелисите». «Серебряного медведя» за фильм, открывающий новые перспективы, присудили «Следу» Агнешки Холланд.


    Приз за лучшую мужскую роль завоевал Георг Фридрих за «Яркие ночи». Актриса Ким Мини получила «Серебряного медведя» за работу в фильме «Ночью на пляже в одиночестве».

    Финн Аки Каурисмяки получил награду как лучший режиссер за картину «По ту сторону надежды». Это, возможно, его последняя работа в кино — режиссер объявил, что уходит из профессии.

    67-й Берлинский кинофестиваль проходил в столице Германии с 9 по 19 февраля. В числе членов жюри были режиссер Пол Верховен, актеры Мэгги Джилленхол и Диего Луна.

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