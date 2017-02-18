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  • 19.02, 01:30

Пьяный мужчина устроил стрельбу на юго-востоке Москвы

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Пьяный мужчина устроил стрельбу на юго-востоке Москвы

Пьяный мужчина устроил стрельбу на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из охотничьего карабина в жилом доме в Печатниках.

Инцидент произошел в доме в 1-м Курьяновском проезде. Нарушителя спокойствия задержали в подъезде, он был пьян.

Пострадавших при стрельбе нет. Однако при задержании пострадал один из сотрудников полиции — он случайно ранил себя в ногу из пистолета.

Нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства, у него изъято огнестрельное оружие, сообщает ТАСС.

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