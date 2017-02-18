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  • 19.02, 01:30

Вор в законе Пичугин задержан в Коми вместе со своей бандой

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Вор в законе Пичугин задержан в Коми вместе со своей бандой

Вор в законе Пичугин задержан в Коми вместе со своей бандой

Вор в законе Пичугин задержан в Коми вместе со своей бандой
  • Фото: PrimeCrimeRu /youtube.com

    • В Республике Коми пресечена деятельность преступной организации криминального авторитета Юрия Пичугина. Лидер и семеро членов ОПГ задержаны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Их подозревают в создании криминальной группировки и незаконном приобретении оружия и боеприпасов. По данным МВД, в ходе обысков у подозреваемых был обнаружен и изъят оружейный схрон.

    Для задержания преступников были привлечены силы Росгвардии. В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных.

    По данным Следственного комитета, Пичугин вел криминальную деятельность с 1994 года. Являясь вором в законе, он создал на территории республики преступную группу, в которую привлекал спортсменов и отставных силовиков, проходивших службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

    Участники группировки занимались крышеванием бизнеса, навязывая свои услуги предпринимателям, в том числе с помощью физического насилия. Полученные деньги сдавались в общую кассу.

    Из сообщения пресс-службы СК: «С конца 1990-х Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий».

    В начале 2000-х участники ОПГ Пичугина стали вкладывать деньги в бизнес в сфере развлечений, общественного питания, лесозаготовки и организации пассажирских и грузоперевозок.

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