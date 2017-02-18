Эксперты объяснили, кому выгодно ослабление рубля

На этой неделе курс рубля резко пошел вверх, а затем на фоне заявлений властей начал откатываться вниз. На самом деле простым гражданам это укрепление не принесет большой пользы, а государственному бюджету даже навредит. Выгодны валютные колебания лишь биржевым спекулянтам.
За рубеж съездить дешевле сейчас вряд ли удастся. Менеджеры турфирм и не пытаются скрывать: несмотря на укрепление рубля, снижать цены на путевки они не намерены, потому что внесли предоплату за отели и билеты по старому курсу.
Разочарование ждет и тех, кто надеялся, что вслед за курсом евро и доллара упадут и цены на иностранные автомобили. Последние два года продавцы иномарок работали, можно сказать, себе в убыток. И сейчас не хотят упустить шанс взять свое.
Дмитрий Кузьмин, менеджер автосалона: «Некоторые машины относительно валюты подорожали в два раза — на 60–70%, а валюта подорожала на 100%. Автодилеры не получают ту прибыль, что раньше. Они (в кризис) зарабатывали гораздо меньше, чем привыкли».
А вот гендиректор одного из крупнейших российских агрохолдингов Максим Басов сходу начинает подсчитывать убытки, которые несет его компания от роста национальной валюты.
Максим Басов: «В последнее время курс укрепился на 10%, то есть мы потеряли от 200 до 400 миллионов рублей от укрепления рубля».
И ведь страдают не только аграрии, а все отечественные производители, ориентированные на экспорт. Об этом же говорят и аналитики мирового валютного рынка.
Анна Кокорева, финансовый аналитик: «При укреплении рубля у нас падают доходы от экспорта сырья, а дефицит бюджета, соответственно, возрастает».
Все очень просто. Наш бюджет на 40 с лишним процентов пополняется доходами от экспорта углеводородов. Еще вчера каждый нефтедоллар превращался в 60 рублей, а уже сегодня — в 57.
Вопрос — кто же рубит капусту на колебаниях российского рубля? Это валютные спекулянты, которых на внутреннем сленге называют керри-трейдерами.
Подробности — в видеоматериале.
Разочарование ждет и тех, кто надеялся, что вслед за курсом евро и доллара упадут и цены на иностранные автомобили. Последние два года продавцы иномарок работали, можно сказать, себе в убыток. И сейчас не хотят упустить шанс взять свое.
Дмитрий Кузьмин, менеджер автосалона: «Некоторые машины относительно валюты подорожали в два раза — на 60–70%, а валюта подорожала на 100%. Автодилеры не получают ту прибыль, что раньше. Они (в кризис) зарабатывали гораздо меньше, чем привыкли».
А вот гендиректор одного из крупнейших российских агрохолдингов Максим Басов сходу начинает подсчитывать убытки, которые несет его компания от роста национальной валюты.
Максим Басов: «В последнее время курс укрепился на 10%, то есть мы потеряли от 200 до 400 миллионов рублей от укрепления рубля».
И ведь страдают не только аграрии, а все отечественные производители, ориентированные на экспорт. Об этом же говорят и аналитики мирового валютного рынка.
Анна Кокорева, финансовый аналитик: «При укреплении рубля у нас падают доходы от экспорта сырья, а дефицит бюджета, соответственно, возрастает».
Все очень просто. Наш бюджет на 40 с лишним процентов пополняется доходами от экспорта углеводородов. Еще вчера каждый нефтедоллар превращался в 60 рублей, а уже сегодня — в 57.
Вопрос — кто же рубит капусту на колебаниях российского рубля? Это валютные спекулянты, которых на внутреннем сленге называют керри-трейдерами.
Подробности — в видеоматериале.
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