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  • 19.02, 01:30

Главы ДНР и ЛНР поблагодарили Путина за признание документов украинцев из Донбасса

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Главы ДНР и ЛНР поблагодарили Путина за признание документов украинцев из Донбасса

Главы ДНР и ЛНР поблагодарили Путина за признание документов украинцев из Донбасса

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поблагодарили президента РФ Владимира Путина за решение признать в России документы жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По мнению лидера ДНР Захарченко, указ российского президента означает признание заслуг и усилий ополчения, передает «Интерфакс».

Александр Захарченко: «Указ президента России о признании документов, выданных Донецкой народной республикой, — это еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство».

По его мнению, принятие указа о признании в России документов, выданных в ЛНР и ДНР, означает, что надежды жителей народных республик Донбасса оправданны.

Александр Захарченко: «Это одновременно и признание заслуг, и усилий нашего народа и нашего ополчения, которые выстояли на полях сражений и совершили невероятный подвиг в деле строительства государства и восстановления экономики. Это признание заслуг каждого жителя Донецкой народной республики».

Захарченко выразил благодарность Путину и российскому народу.

Александр Захарченко: «И в то же время хочу низко поклониться моим землякам за их мужество, стойкость, трудолюбие и патриотизм».

В свою очередь глава ЛНР Игорь Плотницкий также от лица всех граждан республики поблагодарил президента России за решение признать документы жителей Донбасса.

Игорь Плотницкий: «Мы верим, что наше будущее неразрывно связано с Россией, мы — неотъемлемая часть русского мира, и подписание данного документ — тому подтверждение».

Он добавил, что жители Донбасса за три года устали от ужасов войны и непрерывных обстрелов, которые несут смерть, утраты и разрушения.

Игорь Плотницкий: «Украинская же сторона мало того что не делает никаких шагов, направленных на примирение с Луганском и Донецком, так еще и всячески пытается усложнить жизнь населению республик».

Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин также заявил, что в республиках очень благодарны РФ за указ о документах, передает ТАСС.

Денис Пушилин: «Теперь наши жители, которые были, по сути, выдворены Киевом с территории Украины и лишены многих прав, смогут легально въезжать и находиться на территории России. Будут признаваться выданные на Донбассе документы об образовании, ряд других документов».

Сегодня Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся в Мюнхене на конференции по безопасности, подчеркнул, что признание документов ДНР и ЛНР не означает изменения позиции Москвы в отношении республик. Указ был принят исключительно в гуманитарных целях.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров тоже подчеркнул, что указ президента о документах жителей Донбасса ни в коей мере не говорит о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Он отметил, что это временная мера, связанная с тем, что украинские власти перестали выдавать документы жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, поэтому они даже не могут приехать в РФ. Таким образом, их просто «уравняли в правах с остальными гражданами Украины», передает РИА Новости.

Владимир Джабаров: «Это ни в коей мере не говорит о признании ЛНР и ДНР, это временная мера, призванная вернуть жителям Донбасса права, которые они потеряли после того, как Украина перестала им выдавать и продлевать документы».

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