Греф не ожидает повторения экономического кризиса в России

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что не ждет в краткосрочной перспективе повторения кризисных явлений.
Об этом он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Герман Греф: «Когда-то кризис, конечно, повторится. Но если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем повторения кризиса. Говоря экономическим языком, экономика вышла из рецессии и попала в стагнацию».
Также Греф заявил, что считает реальным рост российской экономики на 1–2% в 2017 году.
Герман Греф: «Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько именно — пока трудно прогнозировать, но от 1 до 2% — это вполне реально».
Герман Греф: «Когда-то кризис, конечно, повторится. Но если говорить о краткосрочной перспективе, то мы не ожидаем повторения кризиса. Говоря экономическим языком, экономика вышла из рецессии и попала в стагнацию».
Также Греф заявил, что считает реальным рост российской экономики на 1–2% в 2017 году.
Герман Греф: «Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько именно — пока трудно прогнозировать, но от 1 до 2% — это вполне реально».
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