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  • 18.02, 19:52

СМИ сообщили о погибшем при сходе поезда с рельсов в Бельгии

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  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal
СМИ сообщили о погибшем при сходе поезда с рельсов в Бельгии

СМИ сообщили о погибшем при сходе поезда с рельсов в Бельгии

СМИ сообщили о погибшем при сходе поезда с рельсов в Бельгии
  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal

    • Один человек погиб, более 20 пострадали при сходе с рельсов поезда в Бельгии. Об этом сообщает агентство Belga.

    Отмечается, что погибший был сбит поездом, он не являлся пассажиром. В больницы были доставлены 14 человек из числа раненых. Всего же пострадали 27 человек, у троих из них — серьезные ранения.




    Ранее сообщалось, что инцидент произошел сегодня днем в центральной части страны. Состав, направлявшийся в коммуну Де-Панне, сошел с рельсов и частично опрокинулся на бок на выезде с вокзала Лювена. Происшествие вызвало приостановку движения на обоих направлениях.

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