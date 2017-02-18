СМИ сообщили о погибшем при сходе поезда с рельсов в Бельгии

Один человек погиб, более 20 пострадали при сходе с рельсов поезда в Бельгии. Об этом сообщает агентство Belga.
Отмечается, что погибший был сбит поездом, он не являлся пассажиром. В больницы были доставлены 14 человек из числа раненых. Всего же пострадали 27 человек, у троих из них — серьезные ранения.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел сегодня днем в центральной части страны. Состав, направлявшийся в коммуну Де-Панне, сошел с рельсов и частично опрокинулся на бок на выезде с вокзала Лювена. Происшествие вызвало приостановку движения на обоих направлениях.
1 dead, 19 injured after train derails in Belgium https://t.co/JNVQMUovnl pic.twitter.com/D7Kd2mZPaE— Shaun Flynn (@flynnshaun08) 18 февраля 2017 г.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел сегодня днем в центральной части страны. Состав, направлявшийся в коммуну Де-Панне, сошел с рельсов и частично опрокинулся на бок на выезде с вокзала Лювена. Происшествие вызвало приостановку движения на обоих направлениях.
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