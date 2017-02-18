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  • 19.02, 01:31
Шнур vs Самбурская: лидер «Ленинграда» отказывается видеть в актрисе конкурентку. знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шнур vs Самбурская: лидер «Ленинграда» отказывается видеть в актрисе конкурентку

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Шнур vs Самбурская: лидер «Ленинграда» отказывается видеть в актрисе конкурентку

Шнур vs Самбурская: лидер «Ленинграда» отказывается видеть в актрисе конкурентку

Шнур vs Самбурская: лидер «Ленинграда» отказывается видеть в актрисе конкурентку

    Настасью Самбурскую называют новым Сергеем Шнуровым в юбке. Только ни сам музыкант, ни певица не согласны с этой оценкой.

    На выставке солиста группы «Ленинград», что ни экспонат — то эпатаж. Лепс изображен в виде рюмки и очков. Экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову Шнуров назвал коротко и ясно — картина подписана «Вагиня». Праведного гнева шоу-бизнеса скандальный рокер ничуть не боится.

    Сергей Шнуров: «А кто такие мои коллеги? У меня нет коллег. Конкуренты у меня».

    И, похоже, у музыканта есть достойные конкуренты. Актриса Настасья Самбурская в ответ на его песню «Экспонат» записала песню про женщин легкого поведения с непростой судьбой. Говорят, Самбурская вот-вот сместит Шнурова с пьедестала. Она такой же мастер скандалов и эпатажа, как и рок-музыкант, только в юбке. А Сергей Шнуров и бровью не ведет: там, где Самбурская училась, он преподавал.

    Сергей Шнуров: «Я посмотрел клип. Ну, клип как клип. Это не революция. Это не новое событие».

    Настасья Самбурская в свою очередь заявляет: напрасно ее сравнивают со Шнуровым. Как она считает, руководствуясь такой логикой, к нему в конкуренты можно записывать каждого, кто матерится и поет.

    Настасья Самбурская: «Мне кажется, те люди, которые сравнивают меня со Шнуровым, у них, наверное, все-таки бедное воображение, если они сравнивают только по тому, что у нас есть мат в песнях».

    Шнурову совсем не жалко, если начинающая певица Самбурская пробьется на звездный Олимп. От него не убудет.

    Сергей Шнуров: «Знаете, Шнуровых в женском обличье я на своем веку пережил штук 10».

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