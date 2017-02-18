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  • 18.02, 19:52

Путин подписал указ о временном признании в РФ документов жителей Донбасса

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Путин подписал указ о временном признании в РФ документов жителей Донбасса

Путин подписал указ о временном признании в РФ документов жителей Донбасса

Президент Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В пресс-службе Кремля поясняется, что этот документ был утвержден в целях защиты прав и свобод человека. Действие указа распространяется до тех пор, пока не будет политически урегулирована ситуация в Донбассе.

Из текста указа: «В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях».

Также, согласно этому документу, граждане Украины и лица без гражданства, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, получают право въезжать на территорию РФ на основании документов, удостоверяющих личность, без оформления виз.

Президент поручил правительству принять необходимые меры, чтобы реализовать этот указ. Он вступает в силу со дня его подписания.

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