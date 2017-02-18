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  • 19.02, 01:30
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Филипп Киркоров строит маленький Диснейленд для своих детей

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Филипп Киркоров строит маленький Диснейленд для своих детей

Филипп Киркоров строит маленький Диснейленд для своих детей

    Главная слабость народного артиста — его дети. Для Аллы-Виктории и Мартина он трудится в поте лица в свои без пяти минут 50 лет. На сына и дочь Киркоров тратит десятки миллионов рублей.

    Киркоров не скрывает: в детском саду и кружках дети устают не меньше, чем их папа после сольных выступлений.

    Филипп Киркоров: «Они ходят у меня на теннис, и на танцы, и на карате, и на английский, то есть у них достаточно расширенный „рабочий день“. И он начинается в семь утра. Заканчивается он в девять».

    Чтобы порадовать Аллу-Викторию и Мартина, король эстрады готовит детям сюрприз. В загородном доме он строит для них свой персональный парк развлечений — «Киркоровленд».

    Филипп Киркоров: «Открою вам секрет: будет очень красивый у нас такой маленький Диснейленд в доме».

    А на территории нового дома Киркорова есть где развернуться. Королевские угодья измеряются гектарами. Сейчас рядом с двухэтажным особняком есть пруд с карпами, маленькая церковь и детская площадка. Но там хватит места и сказочному замку для Аллы-Виктории, и железной дороге для Мартина — точь-в-точь, как в Диснейленде. Чтобы сказку сделать былью, Филипп Киркоров даже отпуск провел с пользой — за идеями съездил в знаменитый парк развлечений.

    Филипп Киркоров: «Хорошо я отдохнул сейчас. Не изменил своим традициям. Съездил в Диснейленд».

    Филипп Киркоров не случайно задумался о собственном «Киркоровленде». Теперь все праздники можно проводить, не выходя из дома. Ведь журналисты прохода не дают Алле-Виктории и Мартину. Все ждут, когда королевские дети выйдут на сцену, начнут сниматься в кино. А Киркоров не хочет лишать их обычного детства.

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