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  • 18.02, 19:51
Огонь Всемирных военных игр зажгли в российских городах. армии мира, армия и флот РФ, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Огонь Всемирных военных игр зажгли в российских городах

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Огонь Всемирных военных игр зажгли в российских городах

Огонь Всемирных военных игр зажгли в российских городах

    Сегодня во всех военных округах российских вооруженных сил прошла эстафета огня Всемирных военных игр.

    Церемония состоялась одновременно в Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Североморске и Ростове-на-Дону. Теперь лампады с огнем поедут в Москву, где 23 февраля огонь будет зажжен в Государственном Кремлевском дворце.

    В третьих Всемирных военных играх, которые открываются уже на следующей неделе в Сочи, примут участие около тысячи спортсменов из 26 стран мира.

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