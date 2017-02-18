Огонь Всемирных военных игр зажгли в российских городах

Сегодня во всех военных округах российских вооруженных сил прошла эстафета огня Всемирных военных игр.

Церемония состоялась одновременно в Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Североморске и Ростове-на-Дону. Теперь лампады с огнем поедут в Москву, где 23 февраля огонь будет зажжен в Государственном Кремлевском дворце.



В третьих Всемирных военных играх, которые открываются уже на следующей неделе в Сочи, примут участие около тысячи спортсменов из 26 стран мира.