Участники проекта «Ты супер!» исполнили свои заветные мечты на сцене

Субботние выступления стали особенными для нескольких детей. Они не только преодолели свои страхи и сумели выложиться на полную, но и столкнулись во время очередного отборочного тура с тем, чего совершенно не ожидали.
Кто-то из детей мечтал встретиться со своим кумиром, а кто-то — с родной мамой. Сегодня их заветные желания исполнились.
Дэниела Чижевского, мальчика из Казани. 16-летний участник конкурса с первых репетиций вел себя, как прославленный артист. Но сегодня он встретился с самим Филиппом Киркоровым, и прежде уверенный в себе юноша совершенно растерялся, оказавшись рядом с настоящей звездой. Филипп Бедросович исполнил вместе с Дэниелом хит из своего репертуара. Король эстрады оценил самоуверенность юноши и встал на его сторону.
Филипп Киркоров: «Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь — никто не полюбит!»
Анна Чижкова, казалось, переживала за свою младшую 12-летнюю сестру Зою больше, чем за себя. Чижковы привыкли держаться друг за друга, ведь их объединяет общая боль. Они обе мечтали снова встретиться со своей мамой. Зоя не может говорить о ней без слез. Больше всего она хотела, чтобы мама увидела, какой талантливой она стала. Своим детям женщина предпочла алкоголь. Зоя не видела ее с шести лет, но в день выступления ее мама наконец приехала к ней.
Данил Хомяков показал на сцене нечто невообразимое. Его выступление сопровождалось танцами «Хомяков-стайл». Мальчик поразил даже строгих судей, которые вышли на сцену, чтобы разучить придуманные им движения.
17-летняя участница из Азербайджана Парвана Алджанова ведет себя, как настоящая артистка. Она готова переживать на сцене чувства, которых в реальной жизни ей испытывать не приходилось. Она исполнила песню о матери, хотя на самом деле ничего о ней не помнит. При живом отце и двоих взрослых братьях она осталась сиротой. Поддержать Парвану приехал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.
Юные артисты приехали на шоу со всего бывшего СССР. Все они воспитываются в детских домах и приемных семьях и необычайно талантливы. Просматривать выступления конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 февраля, в 20:00.
Дэниела Чижевского, мальчика из Казани. 16-летний участник конкурса с первых репетиций вел себя, как прославленный артист. Но сегодня он встретился с самим Филиппом Киркоровым, и прежде уверенный в себе юноша совершенно растерялся, оказавшись рядом с настоящей звездой. Филипп Бедросович исполнил вместе с Дэниелом хит из своего репертуара. Король эстрады оценил самоуверенность юноши и встал на его сторону.
Филипп Киркоров: «Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь — никто не полюбит!»
Анна Чижкова, казалось, переживала за свою младшую 12-летнюю сестру Зою больше, чем за себя. Чижковы привыкли держаться друг за друга, ведь их объединяет общая боль. Они обе мечтали снова встретиться со своей мамой. Зоя не может говорить о ней без слез. Больше всего она хотела, чтобы мама увидела, какой талантливой она стала. Своим детям женщина предпочла алкоголь. Зоя не видела ее с шести лет, но в день выступления ее мама наконец приехала к ней.
Данил Хомяков показал на сцене нечто невообразимое. Его выступление сопровождалось танцами «Хомяков-стайл». Мальчик поразил даже строгих судей, которые вышли на сцену, чтобы разучить придуманные им движения.
17-летняя участница из Азербайджана Парвана Алджанова ведет себя, как настоящая артистка. Она готова переживать на сцене чувства, которых в реальной жизни ей испытывать не приходилось. Она исполнила песню о матери, хотя на самом деле ничего о ней не помнит. При живом отце и двоих взрослых братьях она осталась сиротой. Поддержать Парвану приехал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.
Юные артисты приехали на шоу со всего бывшего СССР. Все они воспитываются в детских домах и приемных семьях и необычайно талантливы. Просматривать выступления конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 февраля, в 20:00.
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