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  • 19.02, 01:30
Участники проекта «Ты супер!» исполнили свои заветные мечты на сцене. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники проекта «Ты супер!» исполнили свои заветные мечты на сцене

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Участники проекта «Ты супер!» исполнили свои заветные мечты на сцене

Участники проекта «Ты супер!» исполнили свои заветные мечты на сцене

Участники проекта «Ты супер!» исполнили свои заветные мечты на сцене

    Субботние выступления стали особенными для нескольких детей. Они не только преодолели свои страхи и сумели выложиться на полную, но и столкнулись во время очередного отборочного тура с тем, чего совершенно не ожидали.

    Кто-то из детей мечтал встретиться со своим кумиром, а кто-то — с родной мамой. Сегодня их заветные желания исполнились.

    Король отечественной эстрады приехал на шоу, чтобы поддержать Дэниела Чижевского, мальчика из Казани. 16-летний участник конкурса с первых репетиций вел себя, как прославленный артист. Но сегодня он встретился с самим Филиппом Киркоровым, и прежде уверенный в себе юноша совершенно растерялся, оказавшись рядом с настоящей звездой. Филипп Бедросович исполнил вместе с Дэниелом хит из своего репертуара. Король эстрады оценил самоуверенность юноши и встал на его сторону.

    Филипп Киркоров: «Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь — никто не полюбит!»

    Двум сестрам пришлось выйти на сцену по отдельности. Анна Чижкова, казалось, переживала за свою младшую 12-летнюю сестру Зою больше, чем за себя. Чижковы привыкли держаться друг за друга, ведь их объединяет общая боль. Они обе мечтали снова встретиться со своей мамой. Зоя не может говорить о ней без слез. Больше всего она хотела, чтобы мама увидела, какой талантливой она стала. Своим детям женщина предпочла алкоголь. Зоя не видела ее с шести лет, но в день выступления ее мама наконец приехала к ней.

    А 12-летний Данил Хомяков показал на сцене нечто невообразимое. Его выступление сопровождалось танцами «Хомяков-стайл». Мальчик поразил даже строгих судей, которые вышли на сцену, чтобы разучить придуманные им движения.

    17-летняя участница из Азербайджана Парвана Алджанова ведет себя, как настоящая артистка. Она готова переживать на сцене чувства, которых в реальной жизни ей испытывать не приходилось. Она исполнила песню о матери, хотя на самом деле ничего о ней не помнит. При живом отце и двоих взрослых братьях она осталась сиротой. Поддержать Парвану приехал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.

    Полад Бюльбюль оглы: «У Парваны сильный голос и безусловный талант. Я рад, что она прекрасно исполнила песню о маме и достойно представила Азербайджанскую Республику на этом конкурсе. Хочу отметить, что девушке очень подходит ее имя, ведь Парвана переводится как „красивая бабочка“».

    Юные артисты приехали на шоу со всего бывшего СССР. Все они воспитываются в детских домах и приемных семьях и необычайно талантливы. Просматривать выступления конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 февраля, в 20:00.

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