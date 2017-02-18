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  • 18.02, 19:52

Истребители перехватили подозрительный самолет у резиденции Трампа

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Истребители перехватили подозрительный самолет у резиденции Трампа

Истребители перехватили подозрительный самолет у резиденции Трампа

Самолет, не отвечавший на запросы, пролетел сегодня недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Для его перехвата были подняты в воздух два истребителя F-15.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News, самолеты ВВС летели на сверхзвуковой скорости, и многие местные жители испугались громкого гула. Как говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), истребителям удалось установить контакт с воздушным судном.

Из заявления: «Целью военных перехватов является восстановление связи самолета с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и инструктирование пилота следовать указаниям диспетчеров для осуществления безопасной посадки и последующих действий».

Ранее сообщалось, что власти США начали расследование после неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing 747 президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в небе над Флоридой в начале февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

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