Истребители перехватили подозрительный самолет у резиденции Трампа

Самолет, не отвечавший на запросы, пролетел сегодня недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа
Мар-а-Лаго во Флориде. Для его перехвата были подняты в воздух два истребителя F-15.
Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News, самолеты ВВС летели на сверхзвуковой скорости, и многие местные жители испугались громкого гула. Как говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), истребителям удалось установить контакт с воздушным судном.
Из заявления: «Целью военных перехватов является восстановление связи самолета с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и инструктирование пилота следовать указаниям диспетчеров для осуществления безопасной посадки и последующих действий».
Ранее сообщалось, что власти США начали расследование после неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing 747 президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в небе над Флоридой в начале февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.
Из заявления: «Целью военных перехватов является восстановление связи самолета с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и инструктирование пилота следовать указаниям диспетчеров для осуществления безопасной посадки и последующих действий».
Ранее сообщалось, что власти США начали расследование после неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing 747 президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в небе над Флоридой в начале февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.
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