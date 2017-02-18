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  • 18.02, 19:52
Лавров назвал отношения России и Запада противоестественными. войны и вооруженные конфликты, Запад, Лавров, НАТО, США, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лавров назвал отношения России и Запада противоестественными

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Лавров назвал отношения России и Запада противоестественными

Лавров назвал отношения России и Запада противоестественными

    Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в отношениях России и Запада в последние годы наблюдается напряженность, которую нельзя назвать естественной. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Сергей Лавров: «Россия никогда не скрывала своих взглядов и искренне выступала и выступает за равноправную работу по формированию общего пространства безопасности, добрососедства и развития от Ванкувера до Владивостока».

    Он подчеркнул, что напряженность последних лет между Северной Америкой, Европой и Россией неестественна и даже «противоестественна», передает РИА Новости.

    Лавров признался, что Москва хотела бы выстраивать отношения с США, основываясь на принципах взаимного уважения.

    Сергей Лавров: «Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность».

    Также Лавров выразил убеждение, что России и НАТО следует возобновить военное сотрудничество. Это, по его словам, позволит устранить опасения и подозрения в отношениях между сторонами.

    Сергей Лавров: «Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готова, а это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности».

    В своем выступлении министр затронул тему конфликта на востоке Украины. Он призвал Киев начать выполнять свои обязательства по минским соглашениям.

    Сергей Лавров: «Главное — урегулирование нигде не может быть достигнуто военным путем, это касается в полной мере и внутриукраинского конфликта. Выполнению минского комплекса мер через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском нет альтернативы».

    Мюнхенская конференция является одним из крупнейших и наиболее авторитетных форумов по вопросам безопасности. В конференции, которая в этом году проходит с 17 по 19 февраля, принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны.

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