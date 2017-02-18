Один человек погиб при столкновении легковушки с автобусом в Москве

Авария произошла на юге Москвы, на Варшавском шоссе. При столкновении иномарки с автобусом погиб один из водителей.
О ДТП сообщил источник в правоохранительных органах, передает «Интерфакс». Произошло столкновение автомобиля Volkswagen и автобуса №737.
Источник: «Водитель легковушки погиб, его машина загорелась».
Пассажиры общественного транспорта в результате аварии не пострадали. На место прибыли сотрудники городских служб.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и гибели водителя легковушки. Мужчина скончался на месте. По данным правоохранителей, пострадавших в результате аварии нет. В ГИБДД уточнили, что всего в салоне общественного транспорта находилось восемь пассажиров, передает ТАСС.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «Около 13:30 мск в районе дома 261 по Варшавскому шоссе легковой автомобиль Volkswagen совершил столкновение с рейсовым автобусом».
Источник: «Водитель легковушки погиб, его машина загорелась».
Пассажиры общественного транспорта в результате аварии не пострадали. На место прибыли сотрудники городских служб.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и гибели водителя легковушки. Мужчина скончался на месте. По данным правоохранителей, пострадавших в результате аварии нет. В ГИБДД уточнили, что всего в салоне общественного транспорта находилось восемь пассажиров, передает ТАСС.
Пресс-служба управления ГИБДД по Москве: «Около 13:30 мск в районе дома 261 по Варшавскому шоссе легковой автомобиль Volkswagen совершил столкновение с рейсовым автобусом».
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