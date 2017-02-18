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  • 18.02, 19:52

Могерини ответила Кличко на вопрос о включении США в нормандский формат

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Могерини ответила Кличко на вопрос о включении США в нормандский формат

Могерини ответила Кличко на вопрос о включении США в нормандский формат

Мэр Киева Виталий Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности поинтересовался у Федерики Могерини, не стоит ли расширить «нормандскую четверку» за счет США. На это глава дипломатии ЕС ответила, что для нее важнее содержание, а не форма.

Федерика Могерини: «Я достаточно давно перестала фокусироваться на форматах, я сосредоточена на предмете и результате. Этот формат в настоящее время сталкивается с вызовами, мы рады помочь и поддержать, если речь идет о поиске решения, а не о формате».

Могерини добавила, что ЕС не ищет «мест для министерских фото», ему требуются результаты. А результатом, по ее словам, в данном случае будет прекращение конфликта на востоке Украины, передает РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула важность полного выполнения минских соглашений. В противном случае санкционная политика в отношении России будет продолжена.

Федерика Могерини: «Как вы знаете, у нас действуют санкции в отношении России как за незаконное присоединение Крыма, так и за ситуацию, конфликт на востоке Украины. Эти санкции четко связаны с полным выполнением минских соглашений, и такая позиция ЕС будет сохраняться».

На прошлой неделе Федерика Могерини заявила, что не уверена в постоянстве санкционной политики США в отношении России. Однако она, по собственным словам, договорилась с американской стороной о сохранении санкций в силе до выполнения минских договоренностей.

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