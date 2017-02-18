Катастрофа MH17: Росавиация предложила помощь Нидерландам в дешифровке данных с радаров

В Росавиации подчеркнули, что передали международной группе в Нидерландах по расследованию катастрофы MH17 данные в максимально подробном и необработанном виде, что говорит об их подлинности.
В ведомстве также выразили недоумение по поводу того, что у Нидерландов ушло несколько месяцев на выявление «технической загвоздки», из-за которой не получается обработать данные. В Росавиации в очередной раз отметили, что готовы помочь в дешифровке информации с РЛС, передает РИА Новости.
Росавиация: «Российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора».
В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ добавили, что данные первичной радиолокации, которые российская сторона передала голландским специалистам еще в октябре минувшего года, содержат объективную информацию об обстановке в воздухе во время катастрофы MH17.
Росавиация: «Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде — необработанными, что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности».
не могут их расшифровать якобы из-за того, что формат не соответствует принятым международным стандартам. Голландские следователи направили в Москву запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию для дешифровки.
Напомним, что в прошлом году следственная группа по крушению MH17 опубликовала предварительный доклад. В нем высказывалась версия о том, что борт был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «БУК» в районе населенного пункта Первомайское. Данные с РЛС, которые предоставила Россия, содержат изображения воздушного пространства в районе катастрофы Boeing, опровергающие предварительные итоги расследования Нидерландов.
В Москве неоднократно высказывали сомнения в объективности расследования, которое ведет международная группа, и подчеркивали, что следствие игнорирует важную информацию о катастрофе, поступающую от РФ.
Катастрофа Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла в Донецкой области в июле 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто из них не выжил.
Росавиация: «Российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора».
В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ добавили, что данные первичной радиолокации, которые российская сторона передала голландским специалистам еще в октябре минувшего года, содержат объективную информацию об обстановке в воздухе во время катастрофы MH17.
Росавиация: «Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде — необработанными, что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности».
не могут их расшифровать якобы из-за того, что формат не соответствует принятым международным стандартам. Голландские следователи направили в Москву запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию для дешифровки.
Напомним, что в прошлом году следственная группа по крушению MH17 опубликовала предварительный доклад. В нем высказывалась версия о том, что борт был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «БУК» в районе населенного пункта Первомайское. Данные с РЛС, которые предоставила Россия, содержат изображения воздушного пространства в районе катастрофы Boeing, опровергающие предварительные итоги расследования Нидерландов.
В Москве неоднократно высказывали сомнения в объективности расследования, которое ведет международная группа, и подчеркивали, что следствие игнорирует важную информацию о катастрофе, поступающую от РФ.
Катастрофа Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла в Донецкой области в июле 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто из них не выжил.
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