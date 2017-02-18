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  • 18.02, 19:52

Союз биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова

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  • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов
Союз биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова

Союз биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова

Союз биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова
  • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов направил письмо с требованием наказать двукратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада и его партнера по команде Аристида Бегю за их поведение в отношении россиянина Александра Логинова. Послание адресовано главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

    Как отметил в письме Кравцов, комментарии Фуркада и Бегю стали причиной бурной реакции тысяч людей по всему миру. Поэтому Союз биатлонистов России решил обратиться к главе IBU с просьбой принять дисциплинарные меры в отношении французских спортсменов, передает ТАСС.

    Напомним, Фуркад неоднократно позволял себе критические высказывания о Логинове в связи с тем, что россиянин был дисквалифицирован из-за допинга на два года. Также француз был недоволен тем, что российский биатлонист принял участие в чемпионате мира 2017 года. А Бегю, после того как Логинов завоевал золото в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в соцсетях: «Проиграть сильнейшему — да, проиграть мошеннику — нет».

    На чемпионате мира, который проходит в австрийском городе Хохфильцене, после смешанной эстафеты произошел конфликт. Фуркад наехал на лыжу Логинова, из-за чего тот упал. А перед самым финишем подрезал Шипулина.

    После гонки Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать Фурдкаду руку, из-за чего французский биатлонист попытался покинуть пьедестал, но его остановили и заставили вернуться. Спустя несколько дней Шипулин и Фуркад все же помирились и пожали друг другу руки.

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