Союз биатлонистов России потребовал от IBU наказать Фуркада за оскорбление Логинова

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов направил письмо с требованием наказать двукратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада и его партнера по команде Аристида Бегю за их поведение в отношении россиянина Александра Логинова. Послание адресовано главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.
Как отметил в письме Кравцов, комментарии Фуркада и Бегю стали причиной бурной реакции тысяч людей по всему миру. Поэтому Союз биатлонистов России решил обратиться к главе IBU с просьбой принять дисциплинарные меры в отношении французских спортсменов, передает ТАСС.
Напомним, Фуркад неоднократно позволял себе критические высказывания о Логинове в связи с тем, что россиянин был дисквалифицирован из-за допинга на два года. Также француз был недоволен тем, что российский биатлонист принял участие в чемпионате мира 2017 года. А Бегю, после того как Логинов завоевал золото в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в соцсетях: «Проиграть сильнейшему — да, проиграть мошеннику — нет».
На чемпионате мира, который проходит в австрийском городе Хохфильцене, после смешанной эстафеты произошел конфликт. Фуркад наехал на лыжу Логинова, из-за чего тот упал. А перед самым финишем подрезал Шипулина.
попытался покинуть пьедестал, но его остановили и заставили вернуться. Спустя несколько дней Шипулин и Фуркад все же помирились и пожали друг другу руки.
Напомним, Фуркад неоднократно позволял себе критические высказывания о Логинове в связи с тем, что россиянин был дисквалифицирован из-за допинга на два года. Также француз был недоволен тем, что российский биатлонист принял участие в чемпионате мира 2017 года. А Бегю, после того как Логинов завоевал золото в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в соцсетях: «Проиграть сильнейшему — да, проиграть мошеннику — нет».
На чемпионате мира, который проходит в австрийском городе Хохфильцене, после смешанной эстафеты произошел конфликт. Фуркад наехал на лыжу Логинова, из-за чего тот упал. А перед самым финишем подрезал Шипулина.
попытался покинуть пьедестал, но его остановили и заставили вернуться. Спустя несколько дней Шипулин и Фуркад все же помирились и пожали друг другу руки.
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