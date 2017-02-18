Четверо военных пострадали при возгорании боеприпасов в Новороссийске

Инцидент произошел на железнодорожной станции в Новороссийске во время разгрузки ящиков с зарядами к боеприпасам.
Во время работы по разгрузке произошло воспламенение порохового заряда, который находился в деревянной укупорке. ЧП случилось около 8:30.
В результате двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое оказались травмированы из-за разлета деревянной укупорки.
Пострадавших военных доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет, передает ТАСС.
В результате двое военнослужащих получили легкие контузии, еще двое оказались травмированы из-за разлета деревянной укупорки.
Пострадавших военных доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет, передает ТАСС.
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