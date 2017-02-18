Столичных водителей завалили «письмами счастья» из-за автоматики на пешеходных переходах

В России тестируют автоматическую систему, штрафующую водителей за то, что они не пропускают пешеходов на переходах. Автоматические камеры уже рассылают штрафы. Но как система решает, что водитель должен уступить человеку на зебре, если в этом до сих пор путаются сами инспекторы?
Одна из таких камер в Москве уже стала знаменитостью. Слух о том, что за переходом на четырехполосной дороге следит автоматика, заставляет водителей на всякий случай притормозить подальше от зебры. С осени комплекс работает в тестовом режиме.
Любовь Высоцкая, начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Москве: «С начала работы комплекса вынесено 980 постановлений по делам об административных правонарушениях по статье 12.18».
Водители сомневаются, верно ли программа понимает требование правил «уступить дорогу пешеходу» — чтобы человеку не пришлось уворачиваться или ждать, когда проедет машина. Ведь даже не все инспекторы различают понятия «уступить» и «пропустить». Владельцы столичной камеры объяснять принцип ее работы отказались.
Сергей Смирнов, автоэксперт: «Вот эта камера проверена, сертифицирована она исключительно для дороги однополосной. То есть это уже нарушение, что ее поставили на четырехполосную дорогу».
В Ульяновске, Саранске, Казани и других городах уже работают аналогичные комплексы. Их производители уверяют: просчитать траектории машин и людей — несложно.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Любовь Высоцкая, начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Москве: «С начала работы комплекса вынесено 980 постановлений по делам об административных правонарушениях по статье 12.18».
Водители сомневаются, верно ли программа понимает требование правил «уступить дорогу пешеходу» — чтобы человеку не пришлось уворачиваться или ждать, когда проедет машина. Ведь даже не все инспекторы различают понятия «уступить» и «пропустить». Владельцы столичной камеры объяснять принцип ее работы отказались.
Сергей Смирнов, автоэксперт: «Вот эта камера проверена, сертифицирована она исключительно для дороги однополосной. То есть это уже нарушение, что ее поставили на четырехполосную дорогу».
В Ульяновске, Саранске, Казани и других городах уже работают аналогичные комплексы. Их производители уверяют: просчитать траектории машин и людей — несложно.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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