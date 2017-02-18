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  • 18.02, 19:51
Медики раскрыли всю правду о прививках. здоровье, медицина, прививки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медики раскрыли всю правду о прививках

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Медики раскрыли всю правду о прививках

Медики раскрыли всю правду о прививках

    По данным ВОЗ, ежегодно прививки спасают жизнь и здоровье шести миллионам людей в мире. Однако россияне давно не верят этим чудо-уколам. Около 79% наших сограждан никогда не делают прививки от гриппа, 7% вакцинируются только в случае эпидемии. Около 2% соглашаются на прививку только если она бесплатна или того требует работодатель. Но при этом 90% родителей поддерживают вакцинацию детей в школе.

    Стоит отметить, что дело не в прививках, а в подходе. Перед любой, даже самой безобидной вакцинацией, необходимо сдать все анализы и тщательно проверить свои противопоказания. Например, прививки категорически запрещены людям с ослабленным иммунитетом.

    Марина Ильинская, терапевт: «Прививка — это не простая вещь, к ней нельзя относиться как к простому укольчику. При таком подходе у нас будут проблемы. И потом мы будем говорить, что надо массово отменять прививки, потому что осложнений много. Да, много осложнений, потому что не проверяют правильно детей и взрослых перед тем, как решать вопрос, а можно ли данному конкретному человеку делать прививку».

    Закон однозначен: каждый вправе сам решать, делать ли прививку себе и своему ребенку. Прежде чем принимать решение, можно задуматься. По статистике ВОЗ, каждые 15 секунд в мире один ребенок умирает от коревого энцефалита. Их могла бы спасти обычная прививка от кори, которую можно сделать в обычной поликлинике.

    Подробности — в видеоматериале.

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