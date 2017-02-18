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  • 18.02, 19:52
Красное вино: польза и вред для организма. алкоголь, здоровье, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Красное вино: польза и вред для организма

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Красное вино: польза и вред для организма

Красное вино: польза и вред для организма

    Ничто не чистит организм лучше вина. Считается, что флавоноиды, которые содержатся в красном вине, снижают уровень вредного и повышают уровень полезного холестерина в организме. Гиппократ советовал этот напиток от головной боли. Также говорят, что бокал вина в день снижает риск онкологии, образования тромбов и способствует похудению.

    А итальянские ученые и вовсе сделали сенсационное открытие. Они опросили 800 женщин от 18 до 50 лет. Среди них были те, кто ежедневно выпивает один бокал красного вина, те, кто предпочитает другие спиртные напитки, и те, кто вообще не пьет. Выяснилось, что уровень сексуальной активности в группе любительниц вина оказался выше всего.

    Репортеры программы «Двойные стандарты» провели эксперимент, который доказал, что вино может быть полезным. Главное — знать меру и выпивать не больше бокала в день, причем исключительно натурального и исключительно сухого.

    А если превысить дозу даже незначительно, действие может быть кардинально противоположным. Люди, выпивающие более 300 мл в сутки, рискуют стать гипертониками, умереть от инсульта, спровоцировать рак и вогнать себя в депрессию.

    Среди людей, падких на красное вино, чаще отмечаются случаи самоубийств и необдуманных поступков. Так что, не забудьте проконсультироваться с врачом и помните, что употребление алкоголя может навредить вашему здоровью больше, чем помочь.

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