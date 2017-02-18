В Хабаровске женщину с младенцем не пустили в автобус в 20-градусный мороз

Кондуктор автобуса в Хабаровске не дала зайти в салон женщине с
8-месячным ребенком. Пассажиры за женщину не заступились, а водитель закрыл двери и уехал.
По словам Юлии Пономаренко, кондуктор не пустила ее в автобус из-за громоздкой коляски.
Юлия Пономаренко: «Мне кондуктор говорит: с колясками нельзя. Я говорю: вы не имеете права меня не пустить. Беру коляску в руки, только делаю шаг к автобусу — дверь закрывается, автобус уезжает».
Как сообщает сайт Вести.Ru, на предприятии об инциденте знают. Перевозчики ситуацию назвали неадекватной, но все-таки попытались найти оправдание поведению невежливого кондуктора.
Ситуацией уже заинтересовались в Роспотребнадзоре и прокуратуре. Там будут выяснять, было ли нарушение со стороны кондуктора.
Юлия Пономаренко: «Мне кондуктор говорит: с колясками нельзя. Я говорю: вы не имеете права меня не пустить. Беру коляску в руки, только делаю шаг к автобусу — дверь закрывается, автобус уезжает».
Как сообщает сайт Вести.Ru, на предприятии об инциденте знают. Перевозчики ситуацию назвали неадекватной, но все-таки попытались найти оправдание поведению невежливого кондуктора.
Ситуацией уже заинтересовались в Роспотребнадзоре и прокуратуре. Там будут выяснять, было ли нарушение со стороны кондуктора.
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