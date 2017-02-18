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  • 18.02, 19:52
Гражданский и официальный брак: плюсы и минусы. браки и разводы, демография, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гражданский и официальный брак: плюсы и минусы

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Гражданский и официальный брак: плюсы и минусы

Гражданский и официальный брак: плюсы и минусы

    По результатам последней российской переписи населения, 85% мужчин, живущих в гражданском браке, назвали себя холостыми. В то же время 90% женщин, находящихся в сожительстве, считают себя замужними.

    В России в гражданском браке живут около половины всех пар. Демографы заявляют, что это бич нашего времени. По статистике, большинство таких союзов распадаются через четыре года. Пары без штампа в паспорте реже заводят детей и ссорятся вдвое чаще. В основном из-за денег. Каждый чувствует себя слишком самостоятельным.

    Согласно той же статистике, каждый второй брак в стране распадается. И половина из них — сразу после рождения ребенка.

    Между тем в Европе многие давно перешли на свободные отношения. В Эстонии, Швеции и Франции в гражданском браке живут более 60% пар.

    Действительно ли гражданский брак — опасное путешествие без гарантий, а штамп в паспорте гарантирует счастливое будущее? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».

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