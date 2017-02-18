Гражданский и официальный брак: плюсы и минусы

По результатам последней российской переписи населения, 85% мужчин, живущих в гражданском браке, назвали себя холостыми. В то же время 90% женщин, находящихся в сожительстве, считают себя замужними.
В России в гражданском браке живут около половины всех пар. Демографы заявляют, что это бич нашего времени. По статистике, большинство таких союзов распадаются через четыре года. Пары без штампа в паспорте реже заводят детей и ссорятся вдвое чаще. В основном из-за денег. Каждый чувствует себя слишком самостоятельным.
Согласно той же статистике, каждый второй брак в стране распадается. И половина из них — сразу после рождения ребенка.
Между тем в Европе многие давно перешли на свободные отношения. В Эстонии, Швеции и Франции в гражданском браке живут более 60% пар.
Действительно ли гражданский брак — опасное путешествие без гарантий, а штамп в паспорте гарантирует счастливое будущее? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».
Согласно той же статистике, каждый второй брак в стране распадается. И половина из них — сразу после рождения ребенка.
Между тем в Европе многие давно перешли на свободные отношения. В Эстонии, Швеции и Франции в гражданском браке живут более 60% пар.
Действительно ли гражданский брак — опасное путешествие без гарантий, а штамп в паспорте гарантирует счастливое будущее? Подробности — в сюжете программы «Двойные стандарты».
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