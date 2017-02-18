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  • 18.02, 13:11

Неизвестный швырнул камень в лимузин Трампа во Флориде

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Неизвестный швырнул камень в лимузин Трампа во Флориде

Неизвестный швырнул камень в лимузин Трампа во Флориде

Неизвестный швырнул камень в лимузин Трампа во Флориде
  • Видео Associated Press © 2017, Andrew Harnik

    • Расследованием инцидента, который произошел, когда президентский кортеж ехал из аэропорта в резиденцию в Мар-а-Лаго, занялась секретная служба США.

    Нападавший швырнул некий предмет в лимузин президента. Предположительно, это был камень. Злоумышленник промахнулся. Ни Дональд Трамп, ни его машина, а также никто из сопровождения в результате случившегося не пострадал.

    Однако секретная служба занялась расследованием этого нападения. Инцидент произошел накануне, когда президент ехал из аэропорта в резиденцию в Мар-а-Лаго под Палм-Бич. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на американские СМИ, которые сам Трамп считает «врагами народа», создающими фейковые новости.

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