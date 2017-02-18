Неизвестный швырнул камень в лимузин Трампа во Флориде

Расследованием инцидента, который произошел, когда президентский кортеж ехал из аэропорта в резиденцию в
Мар-а-Лаго, занялась секретная служба США.
Нападавший швырнул некий предмет в лимузин президента. Предположительно, это был камень. Злоумышленник промахнулся. Ни Дональд Трамп, ни его машина, а также никто из сопровождения в результате случившегося не пострадал.
Однако секретная служба занялась расследованием этого нападения. Инцидент произошел накануне, когда президент ехал из аэропорта в резиденцию в Мар-а-Лаго под Палм-Бич. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на американские СМИ, которые сам Трамп считает «врагами народа», создающими фейковые новости.
Однако секретная служба занялась расследованием этого нападения. Инцидент произошел накануне, когда президент ехал из аэропорта в резиденцию в Мар-а-Лаго под Палм-Бич. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на американские СМИ, которые сам Трамп считает «врагами народа», создающими фейковые новости.
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