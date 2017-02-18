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  • 18.02, 13:11

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийстве женщины-почтальона

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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийстве женщины-почтальона

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийстве <nobr>женщины-почтальона</nobr>

Свердловские сыщики вышли на след предполагаемых убийц 61-летней сотрудницы «Почты России», которая разносила пенсии.

Полицейским потребовалось меньше суток, чтобы установить личности и задержать подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались женщина 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Тело убитой женщины-почтальона накануне днем на лестничной клетке обнаружили жильцы дома на Самоцветном бульваре. Они позвонили в полицию.

Как выяснилось, почтальон доставляла пенсии. С собой у нее было около 240 тысяч рублей, которые, по-видимому, похитили нападавшие. В Следственном комитете по факту убийства возбудили уголовное дело. Между тем в «Почте России» принесли соболезнования семье погибшей сотрудницы и обещали оказать материальную поддержку, а также помощь с организацией похорон. В ведомстве добавили, что все пенсии, несмотря на это преступление, будут доставлены в срок и в полном размере.

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