В Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийстве женщины-почтальона

Свердловские сыщики вышли на след предполагаемых убийц
61-летней сотрудницы «Почты России», которая разносила пенсии.
Полицейским потребовалось меньше суток, чтобы установить личности и задержать подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались женщина 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Тело убитой женщины-почтальона накануне днем на лестничной клетке обнаружили жильцы дома на Самоцветном бульваре. Они позвонили в полицию.
Как выяснилось, почтальон доставляла пенсии. С собой у нее было около 240 тысяч рублей, которые, по-видимому, похитили нападавшие. В Следственном комитете по факту убийства возбудили уголовное дело. Между тем в «Почте России» принесли соболезнования семье погибшей сотрудницы и обещали оказать материальную поддержку, а также помощь с организацией похорон. В ведомстве добавили, что все пенсии, несмотря на это преступление, будут доставлены в срок и в полном размере.
Тело убитой женщины-почтальона накануне днем на лестничной клетке обнаружили жильцы дома на Самоцветном бульваре. Они позвонили в полицию.
Как выяснилось, почтальон доставляла пенсии. С собой у нее было около 240 тысяч рублей, которые, по-видимому, похитили нападавшие. В Следственном комитете по факту убийства возбудили уголовное дело. Между тем в «Почте России» принесли соболезнования семье погибшей сотрудницы и обещали оказать материальную поддержку, а также помощь с организацией похорон. В ведомстве добавили, что все пенсии, несмотря на это преступление, будут доставлены в срок и в полном размере.
Комментарии