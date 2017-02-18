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  • 18.02, 13:11
«Юридический салон», 18 февраля. автомобили, Главная дорога. Юридический салон, мусор, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Юридический салон», 18 февраля

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«Юридический салон», 18 февраля

«Юридический салон», 18 февраля

    Александр Левкович из Вологды жалуется: один из водителей припарковал свой автомобиль на том месте, где обычно стоит мусорный контейнер. В результате водитель мусоровоза вынужден был поставить контейнер рядом, перегородив проезжую часть. Накажут ли водителя мусоровоза?

    Сергей Волгин, юрист: «Водитель припаркованной иномарки, несомненно, хам. И хотя у водителя мусоровоза были основания полагать, что машину решили выбросить, к сожалению, ему может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Наказать могут и организацию, в которой он работает, — за умышленное создание помех в дорожном движении. Штраф для юридических лиц — до 300 тысяч рублей».

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