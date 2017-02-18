Заплатил и уехал: как избежать проблем после ДТП, участники которого разъехались «без претензий»

Бывают случаи, когда водители после ДТП предпочитают поскорее разъехаться, не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД. Однако такие действия могут обернуться не только финансовыми убытками, но возможностью оказаться за решеткой.
Именно так Виктор Гречишный попал в тюрьму и чуть не лишился прав. Задел чужой автомобиль на дороге, решили разъехаться без претензий. А после пострадавший сообщил в инспекцию, что машина скрылась с места аварии.
Виктор Гречишный, автомобилист: «Суд решил дать мне трое суток. После этого мне иск пришел на 37 тысяч. Через месяц пришел еще один иск, уже на 81 тысячу».
Подлые граждане, взяв деньги, звонят в ГИБДД — чтобы получить еще, но уже от страховой виновника. А тот, кто расплатился, не ждет такого подвоха.
Алексей Михальчик, адвокат: «Покинуть место ДТП можно для сохранения жизни и здоровья пострадавших, либо для предотвращения преступления».
При попадании в такую ситуацию водителям нужно снимать видео, искать свидетелей и в обязательном порядке требовать расписку. В ней стоит указать место составления документа, данные участников аварии, автомобили, их номера, место и время происшествия. Затем нужно поставить дату и обе подписи, а также написать «претензий не имею», обозначить сумму и за что платеж.
Алексей Михальчик, адвокат: «Государство не будет иметь претензий ни к одному из водителей, если вы эту выплату оцениваете как моральный ущерб».
Водитель или пешеход, который заявляет о ДТП, после того как уже получил компенсацию на месте, — это мошенник. Расписка будет доказательством в суде.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Виктор Гречишный, автомобилист: «Суд решил дать мне трое суток. После этого мне иск пришел на 37 тысяч. Через месяц пришел еще один иск, уже на 81 тысячу».
Подлые граждане, взяв деньги, звонят в ГИБДД — чтобы получить еще, но уже от страховой виновника. А тот, кто расплатился, не ждет такого подвоха.
Алексей Михальчик, адвокат: «Покинуть место ДТП можно для сохранения жизни и здоровья пострадавших, либо для предотвращения преступления».
При попадании в такую ситуацию водителям нужно снимать видео, искать свидетелей и в обязательном порядке требовать расписку. В ней стоит указать место составления документа, данные участников аварии, автомобили, их номера, место и время происшествия. Затем нужно поставить дату и обе подписи, а также написать «претензий не имею», обозначить сумму и за что платеж.
Алексей Михальчик, адвокат: «Государство не будет иметь претензий ни к одному из водителей, если вы эту выплату оцениваете как моральный ущерб».
Водитель или пешеход, который заявляет о ДТП, после того как уже получил компенсацию на месте, — это мошенник. Расписка будет доказательством в суде.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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