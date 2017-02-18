Меркель призвала улучшить отношения с РФ как с соседом ЕС

Канцлер ФРГ выступила на открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с речью, в которой затронула тему отношений с Россией, вопрос значимости НАТО и борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию на Украине.
Ангела Меркель высказала мнение, что международному сообществу после окончания холодной войны так и не удалось окончательно наладить отношения с Москвой, передает ТАСС.
Ангела Меркель: «У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией».
По ее словам, отношения с РФ по-прежнему не такие, какими должны быть, несмотря на то, что холодная война осталась в прошлом, сообщает «Интерфакс». Она также добавила, что Германия обеспокоена поддержкой, которую Москва оказывает ополчению в Донбассе. Между тем глава немецкого правительства подчеркнула, что работа в нормандском формате должна быть продолжена. Меркель убеждена, что эта работа может привести к долгосрочному прекращению огня на востоке Украины.
Ангела Меркель: «Отношения с Россией не такие, какими они должны быть».
Меркель убеждена, что, несмотря на существующие разногласия, важно помнить: Россия — сосед Евросоюза. Она считает, что отношения с Москвой необходимо улучшать. При этом канцлер добавила, что у РФ и Запада есть общие интересы в борьбе с международным терроризмом и стороны смогут сотрудничать. В этом противостоянии европейцы нуждаются и в военной помощи США, заключила Меркель.
Ангела Меркель: «Нам необходимы более хорошие отношения с Россией».
В своем выступлении канцлер затронула и тему внутренних проблем Евросоюза. Она заявила о необходимости укрепить зону евро и защитить валютный союз. Она напомнила, что ЕС уже пережил два финансовых кризиса, притом что не был готов к ним из-за отсутствия защитных механизмов.
Ангела Меркель: «У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией».
По ее словам, отношения с РФ по-прежнему не такие, какими должны быть, несмотря на то, что холодная война осталась в прошлом, сообщает «Интерфакс». Она также добавила, что Германия обеспокоена поддержкой, которую Москва оказывает ополчению в Донбассе. Между тем глава немецкого правительства подчеркнула, что работа в нормандском формате должна быть продолжена. Меркель убеждена, что эта работа может привести к долгосрочному прекращению огня на востоке Украины.
Ангела Меркель: «Отношения с Россией не такие, какими они должны быть».
Меркель убеждена, что, несмотря на существующие разногласия, важно помнить: Россия — сосед Евросоюза. Она считает, что отношения с Москвой необходимо улучшать. При этом канцлер добавила, что у РФ и Запада есть общие интересы в борьбе с международным терроризмом и стороны смогут сотрудничать. В этом противостоянии европейцы нуждаются и в военной помощи США, заключила Меркель.
Ангела Меркель: «Нам необходимы более хорошие отношения с Россией».
В своем выступлении канцлер затронула и тему внутренних проблем Евросоюза. Она заявила о необходимости укрепить зону евро и защитить валютный союз. Она напомнила, что ЕС уже пережил два финансовых кризиса, притом что не был готов к ним из-за отсутствия защитных механизмов.
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