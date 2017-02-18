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  • 18.02, 13:12

Меркель призвала улучшить отношения с РФ как с соседом ЕС

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Меркель призвала улучшить отношения с РФ как с соседом ЕС

Меркель призвала улучшить отношения с РФ как с соседом ЕС

Канцлер ФРГ выступила на открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с речью, в которой затронула тему отношений с Россией, вопрос значимости НАТО и борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию на Украине.

Ангела Меркель высказала мнение, что международному сообществу после окончания холодной войны так и не удалось окончательно наладить отношения с Москвой, передает ТАСС.

Ангела Меркель: «У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией».

По ее словам, отношения с РФ по-прежнему не такие, какими должны быть, несмотря на то, что холодная война осталась в прошлом, сообщает «Интерфакс». Она также добавила, что Германия обеспокоена поддержкой, которую Москва оказывает ополчению в Донбассе. Между тем глава немецкого правительства подчеркнула, что работа в нормандском формате должна быть продолжена. Меркель убеждена, что эта работа может привести к долгосрочному прекращению огня на востоке Украины.

Ангела Меркель: «Отношения с Россией не такие, какими они должны быть».

Меркель убеждена, что, несмотря на существующие разногласия, важно помнить: Россия — сосед Евросоюза. Она считает, что отношения с Москвой необходимо улучшать. При этом канцлер добавила, что у РФ и Запада есть общие интересы в борьбе с международным терроризмом и стороны смогут сотрудничать. В этом противостоянии европейцы нуждаются и в военной помощи США, заключила Меркель.

Ангела Меркель: «Нам необходимы более хорошие отношения с Россией».

Канцлер убеждена, что в настоящее время мир оказался под угрозой асимметричных вызовов. И одним из инструментов противостояния им является НАТО. Она отметила, что значение Североатлантического альянса выросло в связи с кризисом на Украине и обострением в Донбассе. Ангела Меркель считает, что оборонный союз ЕС не должен создавать альтернативу альянсу и конкурировать с ним. Необходимо, чтобы европейская политика в сфере безопасности дополняла НАТО. Германия, как она сообщила, придерживается цели НАТО увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП.

В своем выступлении канцлер затронула и тему внутренних проблем Евросоюза. Она заявила о необходимости укрепить зону евро и защитить валютный союз. Она напомнила, что ЕС уже пережил два финансовых кризиса, притом что не был готов к ним из-за отсутствия защитных механизмов.

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