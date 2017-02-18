Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по суверенному рейтингу РФ

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение Moody’s улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России.
Министр финансов высказал мнение, что решение международного рейтингового агентства об улучшении прогноза обусловлено действиями российского правительства, которое добивается снижения зависимости экономики РФ от нефтегазовых доходов и пополнения суверенных фондов, передает ТАСС.
Антон Силуанов: «Мы приветствуем решение агентства Moody’s об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с „негативного“ на „стабильный“. Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из „большой тройки“, принявших аналогичное решение еще в прошлом году».
Он отметил, что теперь все три авторитетные рейтинговые агентства подтверждают, что российская экономика стабилизируется и выходит из состояния рецессии. Он убежден, что улучшение прогноза стало возможно благодаря действиям российского правительства, которые были направлены на снижение зависимости экономики России от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов.
изменило прогноз с «негативного» на «стабильный». В агентстве отметили, что экономика России в настоящее время восстанавливается после двухгодичного спада.
Антон Силуанов: «Мы приветствуем решение агентства Moody’s об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с „негативного“ на „стабильный“. Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из „большой тройки“, принявших аналогичное решение еще в прошлом году».
Он отметил, что теперь все три авторитетные рейтинговые агентства подтверждают, что российская экономика стабилизируется и выходит из состояния рецессии. Он убежден, что улучшение прогноза стало возможно благодаря действиям российского правительства, которые были направлены на снижение зависимости экономики России от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов.
изменило прогноз с «негативного» на «стабильный». В агентстве отметили, что экономика России в настоящее время восстанавливается после двухгодичного спада.
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