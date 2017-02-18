Специалисты рассказали о пользе и вреде специй

Судя по последним научным открытиям, вкусное бывает полезным. Даже если при этом становится остро и пряно.

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Считается, что толчок эпохе великих географических открытий дали именно специи — это за ними, а не за золотом отправлялись в неизвестность все новые экспедиции. Так человечество убедилось, что Земля — круглая, а европейцы узнали, что далеко на востоке есть удивительные острова пряностей.



Профессиональные повара советуют приправлять блюда черным перцем непосредственно перед подачей на стол, при долгой термической обработке эта приправа дает неприятную горечь. Также они уверены, что готовые молотые специи — это вообще не вариант для уважающих себя любителей готовить. По их мнению, молоть перец лучше самостоятельно из цельных горошин непосредственно перед использованием.



Но может, кулинары зря ругают производителей? Репортеры программы «Еда живая и мертвая» решили сдать на проверку черный молотый перец пяти популярных марок. Вердикт специалистов — в сюжете.