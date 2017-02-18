Эксперты раскрыли правду о влиянии холодца на здоровье

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» выяснили, влияет ли холодец на здоровье.

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Застывшие бульоны едят не только в России. Свои версии есть и в Германии, и в Грузии, и в Армении. Во Франции тоже едят холодец, потому что там тоже бывает холодно. На севере, в Нормандии, популярен рубец по-кански — это внутренности в желатине. А классическим рецептом, сейчас почти забытым, является галантин. Он даже упоминался в знаменитом кулинарном справочнике Александра Дюма.



А полезен ли холодец для здоровья? Большинство опрошенных экспертов уверены, что содержащийся в этом продукте белок коллаген в организме действительно может идти в дело.



Алла Погожева, профессор ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии»: «Он входит и в состав кожи, в состав связок и мышц. Практически ни один орган не поддерживается без коллагена. И сосуды наши из коллагена. Так что коллагена очень много в нашем организме».



Есть в холодце и кальций, столь необходимый для сращивания сломанных костей. Поэтому некоторые доктора назначают холодец своим пациентам на стадии восстановления. Состояние, при котором этот продукт точно может сыграть значимую роль, — это похмелье. Тут наука дает зеленый свет.



Алла Погожева: «Это во многом связано с глицином. Надо сказать, что глицин применяется даже наркологами, когда откачивают от похмельного синдрома».



Но есть и обратная сторона медали. Коллагеновый костный бульон содержит и большое количество насыщенного жира, опасного для сердца и сосудов, и очень калорийного. А это значит, что позволить его себе могут только очень здоровые люди. Каждый должен сопоставить возможную выгоду и риск для здоровья.



Прямые противопоказания к употреблению холодца — сердечно-сосудистые патологии и заболевания желудочно-кишечного тракта. В целом, как и любым другим мясным продуктом, злоупотреблять холодцом не следует. И лучше всегда сочетать его с овощами.