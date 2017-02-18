Россия за сутки доставила в Сирию 26 тонн гуманитарных грузов

За последние сутки российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии доставлено более 26 тонн гуманитарных грузов. В основном это хлеб, другие продукты и вода.
Помощь получили более шести с половиной тысяч жителей освобожденных от исламистов районов страны. Во многих деревнях после начала войны жить остались только женщины и дети. В Хмеймим доставили 18 тонн игрушек, канцелярских и школьных принадлежностей. В рамках акции «Дети России — детям Сирии» их раздадут маленьким жителям провинции, чтобы даже в условиях послевоенной разрухи они смогли учиться.
Накануне Минобороны России сообщило об успешном ударе по считающемуся «столицей» ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) городу Ракке. Новейшие крылатые ракеты Х-101 уничтожили объекты террористов: пункт управления, центры подготовки и базовые лагеря боевиков. Ракетоносцы вылетели с аэродрома в России, пролетели над территорией Ирана и Ирака и после выполнения задания вернулись на место базирования.
Накануне Минобороны России сообщило об успешном ударе по считающемуся «столицей» ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) городу Ракке. Новейшие крылатые ракеты Х-101 уничтожили объекты террористов: пункт управления, центры подготовки и базовые лагеря боевиков. Ракетоносцы вылетели с аэродрома в России, пролетели над территорией Ирана и Ирака и после выполнения задания вернулись на место базирования.
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