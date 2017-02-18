Житель Иркутской области спас двух девочек из горящего дома

Возгорание в небольшом деревянном доме в садоводстве
«Обувщик-2» в Иркутском районе произошло накануне днем. Сосед вытащил из горящей постройки двух маленьких девочек.
Пётр Лукомский из окна увидел, что из соседского дома идет дым. Мужчина бросился туда, поскольку знал, что в доме находятся только две маленькие девочки. Их мама за час до происшествия ушла по делам, передает ГУ МЧС по Иркутской области.
Сосед выломал дверь и вошел в дом, который уже был заполнен дымом. Мужчина вынес двух девочек 5 и 6 лет на улицу. Через несколько минут после этого пламя полностью охватило деревянную постройку. К счастью, девочки отделались легким отравлением угарным газом. Их доставили в больницу.
Другие соседи, подоспевшие к горящему дому, вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели не позволили огню перекинуться на соседние дома.
Выяснилось, что мать пострадавших девочек воспитывает их одна. Но соседи характеризуют ее положительно. По их словам, она работает, занимается детьми и ведет достойный образ жизни.
По предварительной версии, пожар начался из-за электрического обогревателя, который находился в пристройке.
Сосед выломал дверь и вошел в дом, который уже был заполнен дымом. Мужчина вынес двух девочек 5 и 6 лет на улицу. Через несколько минут после этого пламя полностью охватило деревянную постройку. К счастью, девочки отделались легким отравлением угарным газом. Их доставили в больницу.
Другие соседи, подоспевшие к горящему дому, вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели не позволили огню перекинуться на соседние дома.
Выяснилось, что мать пострадавших девочек воспитывает их одна. Но соседи характеризуют ее положительно. По их словам, она работает, занимается детьми и ведет достойный образ жизни.
По предварительной версии, пожар начался из-за электрического обогревателя, который находился в пристройке.
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