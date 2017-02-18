В США на торги выставили красный телефон Адольфа Гитлера

Аукционный дом Alexander Historical Auctions в городе Чесапик, штат Мэрилэнд, выставил на торги красный телефон фюрера.
На красном аппарате выгравирована свастика и имя Адольфа Гитлера. Отмечается, что этим телефоном лидер нацистской Германии пользовался не только в штабах, но и во время поездок, передает AP.
Представитель аукционного дома Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос сообщил, что телефон Гитлера был передан бригадиру британской армии Ральфу Райнеру советскими солдатами в бункере фюрера. Выставить аппарат на торги решил сын Райнера.
Стартовая стоимость лота — 100 тысяч долларов. Но аукционный дом рассчитывает выручить за него от 200 до 300 тысяч долларов.
Панагопулос при этом подчеркнул, что считает красный телефон «оружием массового уничтожения», потому что по нему Гитлер отдавал преступные приказы. Как полагает представитель торгового дома, аппарат приобретет один из музеев.
Представитель аукционного дома Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос сообщил, что телефон Гитлера был передан бригадиру британской армии Ральфу Райнеру советскими солдатами в бункере фюрера. Выставить аппарат на торги решил сын Райнера.
Стартовая стоимость лота — 100 тысяч долларов. Но аукционный дом рассчитывает выручить за него от 200 до 300 тысяч долларов.
Панагопулос при этом подчеркнул, что считает красный телефон «оружием массового уничтожения», потому что по нему Гитлер отдавал преступные приказы. Как полагает представитель торгового дома, аппарат приобретет один из музеев.
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