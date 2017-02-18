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  • 18.02, 13:11

Грабитель отобрал у безработной москвички 10 млн рублей и сбежал

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Грабитель отобрал у безработной москвички 10 млн рублей и сбежал

Грабитель отобрал у безработной москвички 10 млн рублей и сбежал

Полиция в Москве ищет злоумышленника, разбившего стекло машины, за рулем которой была 30-летняя безработная, и похитившего пакет с 10 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, инцидент произошел накануне вечером на улице Ивана Бабушкина.

Из сообщения МВД: «Неизвестный подошел к автомашине марки BMW X6, за рулем которой была 30-летняя женщина, разбил переднее стекло, после чего похитил с пассажирского сиденья пакет с деньгами и скрылся».

По словам женщины, преступник похитил 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски грабителя.

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