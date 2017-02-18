В Тюмени прошли соревнования «Лыжи мечты»

В Тюмени, чтобы осуществить свою мечту, участникам необычных состязаний пришлось забраться на снежный склон, и уже оттуда показать класс по катанию на горных лыжах. Сама возможность стать участником соревнований «Лыжи мечты» — это уже победа.

По словам специалистов, горные лыжи — одно из лучших средств при поражениях опорно-двигательного аппарата. Свежий воздух и усиленная работа определенных мышц — вот и вся необходимая реабилитация.



Наталья Белоголовцева, супруга известного телеведущего Сергея Белоголовцева, рассказала, что несколько лет назад эта революционная программа поставила на ноги ее сына. Но если это помогло одному, почему не может помочь тысячам?



Наталья Белоголовцева, основатель проекта «Лыжи мечты»: «С больным ребенком достаточно сложно куда-то сунуться. Во-вторых, достаточно тяжело получить большой кусок здоровья за очень короткие сроки, за очень небольшие деньги. Это просто то, чего так долго ждали»



Сегодня для таких особенных детей даже проводятся специальные соревнования. Для большинства из них спуск с горы на лыжах когда-то был несбыточным желанием. Но организаторы даже не думают на этом останавливаться. Уже следующим летом пройдет первый детский чемпионат по лыжероллерам.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.