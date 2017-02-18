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  • 18.02, 13:11
Уволенные работники завода в Новороссийске могут оказаться на улице. Новороссийск, заводы и фабрики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Уволенные работники завода в Новороссийске могут оказаться на улице

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Уволенные работники завода в Новороссийске могут оказаться на улице

Уволенные работники завода в Новороссийске могут оказаться на улице

    Сегодня сотни специалистов в Новороссийске оказались на бирже труда. Закрылся единственный на юге страны вагоноремонтный завод. Владельцы объяснили, что у предприятия множество экономических проблем.

    Ни руководство, ни чиновников социальная сторона вопроса не волнует. Люди, которые потеряли работу, могут оказаться на улице, так как многие жили в служебных квартирах.

    По словам работников завода, первые массовые сокращения начались в середине прошлого года. С завода уволили больше сотни человек. В конце 2016 года — еще 400 сотрудников.

    Это единственный на юге России вагоноремонтный завод. Старейшее предприятие всего пару месяцев не дотянуло до своего 125-летия. Все это время там занимались ремонтом подвижного состава. Пассажирские и грузовые вагоны. Сейчас цеха опечатаны.

    Завод входит в холдинг «Вагонреммаш», который объединяет еще два аналогичных предприятия в Тамбове и Воронеже. Причину массовых увольнений в Новороссийске руководство холдинга комментировать отказалось. Рабочим сказали, что завод нерентабелен.

    Всех уволенных поставили на учет в службу занятости. Но у каждого из них слишком узкая специализация. Дефектоскопист, начальник отдела неразрушающего контроля или мастер колесных пар. Таких предложений о работе даже нет в перечне. Люди обратились к мэру Новороссийска.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

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