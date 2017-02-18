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  • 18.02, 13:11
Участники проекта «Ты супер!» с волнением ждут выхода на большую сцену. дети и подростки, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники проекта «Ты супер!» с волнением ждут выхода на большую сцену

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Участники проекта «Ты супер!» с волнением ждут выхода на большую сцену

Участники проекта «Ты супер!» с волнением ждут выхода на большую сцену

Участники проекта «Ты супер!» с волнением ждут выхода на большую сцену

    Юные участники нового музыкального проекта НТВ «Ты супер!» готовятся выйти на большую сцену. Сегодня состоится очередной отборочный тур.

    Со всего бывшего СССР в Москву приехали юные артисты. Все они воспитываются в детских домах и приемных семьях и необычайно талантливы. Соперники неожиданно стали настоящими друзьями, а проект — почти семьей.

    Все участники волнуются, переживают, что кто-то из именитых артистов не оценит их номер и не нажмет заветную кнопку. Впрочем, и сами члены жюри переживают не меньше конкурсантов.

    Сегодня вечером 11 маленьких артистов выйдут на большую сцену. Им предстоит преодолеть себя: набраться смелости, забыть о волнении и доказать, что можно стать звездой только благодаря таланту.

    Смотрите музыкальное шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 20:00.

    Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.

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