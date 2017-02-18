Участники проекта «Ты супер!» с волнением ждут выхода на большую сцену

Юные участники нового музыкального проекта НТВ «Ты супер!» готовятся выйти на большую сцену. Сегодня состоится очередной отборочный тур.
Со всего бывшего СССР в Москву приехали юные артисты. Все они воспитываются в детских домах и приемных семьях и необычайно талантливы. Соперники неожиданно стали настоящими друзьями, а проект — почти семьей.
Все участники волнуются, переживают, что кто-то из именитых артистов не оценит их номер и не нажмет заветную кнопку. Впрочем, и сами члены жюри переживают не меньше конкурсантов.
Сегодня вечером 11 маленьких артистов выйдут на большую сцену. Им предстоит преодолеть себя: набраться смелости, забыть о волнении и доказать, что можно стать звездой только благодаря таланту.
Смотрите музыкальное шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 20:00.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
Все участники волнуются, переживают, что кто-то из именитых артистов не оценит их номер и не нажмет заветную кнопку. Впрочем, и сами члены жюри переживают не меньше конкурсантов.
Сегодня вечером 11 маленьких артистов выйдут на большую сцену. Им предстоит преодолеть себя: набраться смелости, забыть о волнении и доказать, что можно стать звездой только благодаря таланту.
Смотрите музыкальное шоу «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 20:00.
Просматривать выступления юных конкурсантов, голосовать за понравившихся участников и следить за новостями проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android.
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