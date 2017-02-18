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  • 18.02, 13:12

Мертвого мужчину с ножевым ранением нашли на востоке Москвы

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Мертвого мужчину с ножевым ранением нашли на востоке Москвы

Мертвого мужчину с ножевым ранением нашли на востоке Москвы

Тело мужчины с ножевым ранением найдено в квартире одного из домов в ВАО.

О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Из сообщения МВД: «В квартире одного из домов на Салтыковской улице обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По подозрению в убийстве задержана женщина, она доставлена в отделение полиции».

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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