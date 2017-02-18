Первый робот-патрульный заступил на службу на вокзале в Китае

Робот-патрульный появился на вокзале китайской провинции Хэнань, тем самым став первым в своем роде роботом для несения патрульной службы на вокзалах КНР.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, робот-полицейский начал вести патрулирование на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу в пятницу. Он ведет патрулирование и наблюдение в зале ожидания.
Робот может вести патрулирование территории без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Робот также способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать тем самым об угрозе пожара. Отмечается, что в течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего будет вести дежурство на постоянной основе в ночное время.
Судя по фотографиям, черно-белый робот высотой меньше человеческого роста, передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров.
В конце сентября 2016 года в аэропорту китайского города Шэньчжэнь на службу заступил робот-патрульный AnBot. Робот оснащен четырьмя камерами высокого разрешения и способен распознавать лица пассажиров. Снимки лиц пассажиров затем могут передаваться службе безопасности аэропорта.
Робот может вести патрулирование территории без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Робот также способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать тем самым об угрозе пожара. Отмечается, что в течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего будет вести дежурство на постоянной основе в ночное время.
Судя по фотографиям, черно-белый робот высотой меньше человеческого роста, передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров.
В конце сентября 2016 года в аэропорту китайского города Шэньчжэнь на службу заступил робот-патрульный AnBot. Робот оснащен четырьмя камерами высокого разрешения и способен распознавать лица пассажиров. Снимки лиц пассажиров затем могут передаваться службе безопасности аэропорта.
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