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  • 18.02, 13:12
Стали известны подробности перестрелки радикалов в Харькове. Украина, Харьков, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стали известны подробности перестрелки радикалов в Харькове

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Стали известны подробности перестрелки радикалов в Харькове

Стали известны подробности перестрелки радикалов в Харькове

    При перестрелке в Харькове тяжело пострадал водитель «Восточного корпуса», он госпитализирован.

    Конфликт со стрельбой произошел накануне вечером в Алексеевке — спальном районе Харькова. Огнестрельные ранения в область живота и грудной клетки получил водитель добровольческой роты «Восточный корпус» Игорь Пушкарёв.

    Конфликт разгорелся из-за угольной блокады Донбасса — «Восточный корпус» ее не поддерживает, передает «Интерфакс». После перестрелки люди в камуфляжной форме, участники батальона «Донбасс», забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским.

    Как сообщалось, харьковская полиция задержала 9 человек и изъяла у них оружие.

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