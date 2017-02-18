Стали известны подробности перестрелки радикалов в Харькове

При перестрелке в Харькове тяжело пострадал водитель «Восточного корпуса», он госпитализирован.
Конфликт со стрельбой произошел накануне вечером в Алексеевке — спальном районе Харькова. Огнестрельные ранения в область живота и грудной клетки получил водитель добровольческой роты «Восточный корпус» Игорь Пушкарёв.
Конфликт разгорелся из-за угольной блокады Донбасса — «Восточный корпус» ее не поддерживает, передает «Интерфакс». После перестрелки люди в камуфляжной форме, участники батальона «Донбасс», забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским.
Как сообщалось, харьковская полиция задержала 9 человек и изъяла у них оружие.
Конфликт разгорелся из-за угольной блокады Донбасса — «Восточный корпус» ее не поддерживает, передает «Интерфакс». После перестрелки люди в камуфляжной форме, участники батальона «Донбасс», забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским.
Как сообщалось, харьковская полиция задержала 9 человек и изъяла у них оружие.
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