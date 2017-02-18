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  • 18.02, 13:11

Умер второй актер из «Твин Пикса» за месяц

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Умер второй актер из «Твин Пикса» за месяц

Умер второй актер из «Твин Пикса» за месяц

Умер второй актер из «Твин Пикса» за месяц
  • Фото: imdb.com

    • В США в возрасте 91 года скончался актер Уоррен Фрост, сыгравший доктора Хайварда в культовом сериале «Твин Пикс».

    Фрост ушел из жизни после продолжительной болезни в своем доме в Вермонте. О кончине актера сообщил его сын, один из сценаристов нового «Твин Пикса» Марк Фрост, передает РИА Новости.




    Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Его персонажа также можно будет увидеть в продолжении «Твин Пикса», которое выйдет в мае этого года.

    Месяц назад не стало еще одного актера, прославившегося благодаря «Твин Пиксу». Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Розенфельда, умер в возрасте 61 года.

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