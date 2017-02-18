Умер второй актер из «Твин Пикса» за месяц

В США в возрасте 91 года скончался актер Уоррен Фрост, сыгравший доктора Хайварда в культовом сериале «Твин Пикс».
Фрост ушел из жизни после продолжительной болезни в своем доме в Вермонте. О кончине актера сообщил его сын, один из сценаристов нового «Твин Пикса» Марк Фрост, передает РИА Новости.
Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Его персонажа также можно будет увидеть в продолжении «Твин Пикса», которое выйдет в мае этого года.
Месяц назад не стало еще одного актера, прославившегося благодаря «Твин Пиксу». Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Розенфельда, умер в возрасте 61 года.
Dear Twitter friends: Sharing sad news with you today. Thanks for all your good thoughts and sympathies.https://t.co/9sLRzODvfO— Mark Frost (@mfrost11) 18 февраля 2017 г.
Warren Frost, who played "Doc" Hayward on 'Twin Peaks,' dies at 91 https://t.co/hYW3Ml0vnN pic.twitter.com/ptMUsFWoU3— Hollywood Reporter (@THR) 18 февраля 2017 г.
Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Его персонажа также можно будет увидеть в продолжении «Твин Пикса», которое выйдет в мае этого года.
Месяц назад не стало еще одного актера, прославившегося благодаря «Твин Пиксу». Мигель Феррер, сыгравший агента ФБР Розенфельда, умер в возрасте 61 года.
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