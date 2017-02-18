Кличко перевел киевские ТЭЦ в режим экономии из-за угольной блокады

Мэр Киева Виталий Кличко поручил перевести городские ТЭЦ на экономный режим работы
из-за сложной ситуации в энергетике.
Кличко попросил киевлян не волноваться, не паниковать и не распускать слухи. По его словам, ситуация находится под контролем.
Запас угля на ТЭЦ «Еврореконструкция» составляет 25 тысяч тонн, сообщил градоначальник. Этого должно хватить при нормальном режиме работы на месяц, а при экономном — на 50 дней, передает издание «Страна.ua».
В конце января экстремисты из числа бывших участников операции на юго-востоке страны заблокировали на нескольких участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы в украинские города. Президент Порошенко ввел чрезвычайные меры для экономии ресурсов.
Запас угля на ТЭЦ «Еврореконструкция» составляет 25 тысяч тонн, сообщил градоначальник. Этого должно хватить при нормальном режиме работы на месяц, а при экономном — на 50 дней, передает издание «Страна.ua».
В конце января экстремисты из числа бывших участников операции на юго-востоке страны заблокировали на нескольких участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы в украинские города. Президент Порошенко ввел чрезвычайные меры для экономии ресурсов.
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