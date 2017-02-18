В Харькове радикалы устроили перестрелку из-за блокады Донбасса

Батальон «Донбасс» против «Восточного корпуса»: в Харькове две группировки устроили перестрелку
из-за блокады Донбасса.
Как сообщает издание «Громадське Харьков», ветераны батальона «Донбасс» стреляли в активистов «Восточного корпуса».
В результате стычки ранение получил один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После стрельбы люди в камуфляже сдались полиции, передает РИА Новости.
В полиции Харьковской области сообщили, что на месте стычки были задержаны 9 человек, а также изъято огнестрельное оружие.
В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в том числе депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Это привело к перебоям с поставками антрацита на Украину, в связи с чем власти страны ввели чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
На Алексеевке произошла перестрелка,ранен один человек.Опубликовано Громадське Харків Hromadske.kh 17 февраля 2017 г.
По словам Олега Ширяева, ветераны батальйона «Донбасс» стрелял…
В результате стычки ранение получил один человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После стрельбы люди в камуфляже сдались полиции, передает РИА Новости.
В полиции Харьковской области сообщили, что на месте стычки были задержаны 9 человек, а также изъято огнестрельное оружие.
В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в том числе депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Это привело к перебоям с поставками антрацита на Украину, в связи с чем власти страны ввели чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
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